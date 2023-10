Attentato Bruxelles, Metsola: vicini alle famiglie

Strasburgo, 17 ott. (askanews) – La Presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, ha espresso le condoglianze per le vittime dell’attentato a Bruxelles in occasione dell’assemblea plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo: Vorrei innanzitutto esprimere le nostre condoglianze a nome del Parlamento europeo alle famiglie delle vittime dell’attacco terroristico contro cittadini svedesi ieri sera a Bruxelles. Auguriamo al ferito una pronta guarigione. Commemoreremo le vittime, nella plenaria di mezzogiorno, con il messaggio ancora più forte: il terrore e l’estremismo non possono infiltrarsi nelle nostre società e abbiamo il diritto di sentirci sicuri e di vivere in sicurezza”.