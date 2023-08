Attentato don Coluccia: Antoniozzi (Fdi), 'da Gualtieri solidarietà ipocrita'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Diamo noi la solidarietà a don Coluccia, coraggio sacerdote che combatte contro la droga. La solidarietà del sindaco Gualtieri è ipocrita". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Ho rispetto personale per Gualtieri ma è incredibile che il comune di Roma non si sia costituito parte civile nel procedimento contro Giandavide De Pau, il killer di Prati che è anche l'autista del Re della droga, Michele Senese. La solidarietà si dà con atti concreti non con la retorica – aggiunge Antoniozzi – e a Roma il problema della droga è serio e forte".