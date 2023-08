Attentato don Coluccia: Congedo (Fdi), 'vicinanza, società sana è dalla sua parte'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Esprimo la mia più sentita solidarietà e vicinanza a don Coluccia, aggredito durante una manifestazione per la legalità. Un atto vile che non bisogna sottovalutare perché colpisce un simbolo della lotta alla mafia e alla criminalità...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Esprimo la mia più sentita solidarietà e vicinanza a don Coluccia, aggredito durante una manifestazione per la legalità. Un atto vile che non bisogna sottovalutare perché colpisce un simbolo della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Sono certo che da questa vicenda don Antonio trarrà ulteriore forza per portare avanti con ancora più determinazione le sue battaglie sapendo di poter contare sulla condivisione e gratitudine della parte sana della società. Auguri di pronta guarigione all'agente della polizia di Stato ferito nel tentativo di proteggere il religioso". Lo dichiara Saverio Congedo, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione parlamentare Antimafia.