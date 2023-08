Attentato don Coluccia: De Priamo (Fdi), 'solidarietà al parroco'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Esprimo la mia più grande solidarietà a don Antonio Coluccia, il parroco del quartiere Tor Bella Monaca che è stato vittima di un attentato. L’opera di don Coluccia in difesa della legalità e di contrasto al degrado, alla droga e alla criminalità che affliggono uno dei territori maggiormente carichi di criticità e problematicità della Capitale, è il simbolo dell’impegno, spesso silenzioso, che viene portato avanti in zone a volte dimenticate dalle istituzioni e sono preziosi strumenti che offrono speranza a giovani e meno giovani che, pur vivendo in realtà difficili, non si piegano o cercano di sfuggire alle dinamiche perverse create da disagio economico e dalla presenza di criminalità organizzata e non. Tor Bella Monaca è un quartiere complesso e problematico in cui il presidente del municipio Nicola Franco porta avanti un’azione amministrativa di forte risanamento. Compito di tutte le istituzioni è quello di reagire e sostenere chi, come don Coluccia, svolge con dedizione il proprio impegno per la legalità". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.