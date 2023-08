Attentato don Coluccia: Fratoianni, 'vicini a lui e a tutti coloro che non si rassegnano a degrado'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Tutta la nostra solidarietà a don Antonio Coluccia e a tutti coloro che insieme a lui si dedicano al recupero delle ragazze e dei ragazzi dalla strada nei quartieri difficili. Che continueranno nella loro esperienza preziosa". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Sappiamo fin troppo bene che gli spazi – prosegue il leader di Si – lasciati vuoto dallo Stato, dalla comunità, dalle istituzioni, vuoti non restano mai, ma vengono occupati dalla criminalità. È per questo che le persone come don Coluccia, che fa quello che le istituzioni non fanno, danno fastidio". "È ora però di passare dai retorici messaggi di solidarietà a fatti concreti: se non si investe nel recupero delle periferie delle città italiane, se non si contrasta il degrado, se non si creano spazi sociali di accoglienza, palestre, luoghi e alternative alla strada, c’è ben poco da fare. Vincono gli altri. E questo non ce lo possiamo proprio permettere", conclude Fratoianni.