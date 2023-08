Attentato don Coluccia: Pellegrino (Fdi), 'solidarietà a lui e ad agente della scorta'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Da salentina, innanzitutto, voglio ringraziare don Antonio Coluccia per essere da sempre un esempio per la nostra terra e l'Italia tutta, con la sua forza d'animo e la sua grande dedizione verso il prossimo, già dimostrate in passato con le missioni...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Da salentina, innanzitutto, voglio ringraziare don Antonio Coluccia per essere da sempre un esempio per la nostra terra e l'Italia tutta, con la sua forza d'animo e la sua grande dedizione verso il prossimo, già dimostrate in passato con le missioni in Bosnia Erzegovina. Da più di 10 anni Roma, poi, ha la fortuna di sentire il suo impegno a sostegno degli ultimi e gli emarginati tramite la casa di accoglienza ricavata da una villa confiscata alla criminalità organizzata. Chi nel corso di questi anni lo ha minacciato di morte o è arrivato a tendergli agguati lo ha fatto perché riconosce nel suo umile e instancabile lavoro l'arma per cambiare la società in meglio. Voglio perciò esprimergli solidarietà per il vile gesto subito oggi da un pregiudicato e mi auguro che l'agente di scorta, travolto dalla moto dell'attentatore nel tentativo di proteggere il sacerdote, possa riprendersi al più presto". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del dipartimento Tutela vittime del partito.