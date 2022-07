Attentato in Giappone all’ex premier Shinzo Abe, gli Usa: “Rattristati e scioccati”

L'ambasciatore americano a Tokyo, Rahm Emanuel, prega per lo stato di salute dell'ex premier giapponese e si dice "rattristato e scioccato".

Attentato all’ex primo ministro giapponese, colpito da un’arma da fuoco. Le sue condizioni sono gravissime. Shinzo Abe è stato colpito alle spalle e si è subito accasciato a terra. È successo alle 4.30 ora italiana. Il governo nipponico ha confermato l’attentato.

Il 40enne ritenuto responsabile del folle gesto è un militare in congedo. L’uomo è riuscito a eludere la sicurezza e accanirse sul politico giapponese. L’attentatore è stato fermato, ma non sono al momento chiari i motivi che lo avrebbero spinto a un simile gesto. Durante il trasporto in elicottero “non dava segni di vita”, fanno sapere. È stato il più longevo primo ministro del Paese. Lo ricordano gli Usa, che pregano per il suo stato di salute.

Attentato in Giappone all’ex premier Abe, le parole dell’ambasciatore americano

Rahm Emanuel, ambasciatore americano a Tokyo, si è detto “rattristato e scioccato” per l’attacco che ha coinvolto l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, impegnato in un evento elettorale a Nara.

“Abe-san è stato un leader eccezionale del Giappone e un alleato incrollabile degli Usa. Il governo degli Stati Uniti e il popolo americano stanno pregando per la sua vita, la sua famiglia e il popolo giapponese”, ha dichiarato.