Attentato in Siria dell'ISIS, morte 26 persone che raccoglievano tartufi

Una scampagnata collettiva di esponenti in divisa del regime di quella nazione si è trasformata in un bagno di sangue dopo un terribile attentato in Siria dell’ISIS in cui da quanto si apprende sono morte 26 persone che raccoglievano tartufi nelle zone vocate del paese dove però ad attenderli non c’erano solo i tuberi ma i combattenti di Daesh.

Attentato in Siria dell’ISIS, 26 vittime

L’osservatorio per i diritti umani del paese arabo comunica che la Jihad ha colpito ancora e che in Siria almeno 26 persone sono rimaste uccise in un attacco terroristico attribuito all’Isis. Secondo quanto ha riferito in queste ore l’Osservatorio siriano per i diritti umani le circostanze in cui è avvenuta la strage sono abbastanza singolari anche se comuni in Siria. L’ente ha spiegato che si tratta dell’ennesima azione contro i raccoglitori di tartufi nella Siria centrale.

Daesh colpisce i combattenti filo-regime

Il gruppo jihadista “ha ucciso 26 persone domenica mentre raccoglieva tartufi del deserto ad Hama orientale”. Chi lo ha comunicato? Il portavoce dell’Osservatorio che poi ha aggiunto un particolare che spiega tutto o parte dell’eccidio da un punto di vista logistico: almeno dieci di loro erano combattenti filo-regime.