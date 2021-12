Attenzione alla truffa online “Il tuo pacco è in giacenza”

"Il tuo pacco è in giacenza. Clicca qui": le misure ordinarie per difendersi dalle truffe natalizie.

Attenzione alle truffe natalizie. Sono già numerose le denunce giunte alla polizia postale riguardo al fantomatico “pacco in giacenza” citato in una e-mail (o sms) in cui si invita l’utente a cliccare su un link all’interno del messaggio inviatoci.

Il testo solitamente utilizzato dai malintenzionati per ingannare il prossimo è il seguente: “Salve, il tuo pacco è stato trattenuto presso il centro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui”.

Truffa del pacco in giacenza: controllare il testo

Come consiglia Open il primo metodo per comprendere se il messaggio che abbiamo ricevuto sia una truffa o meno è controllare il teso della missiva. Spesso è proprio la grammatica a tradire la natura truffaldina del messaggio, perché il più delle volte è scritto in un italiano imperfetto.

Truffa del pacco in giacenza: avere cura del proprio conto in banca

Bisogna sempre avere cura del proprio conto corrente, quindi è bene non interagire in nessuna maniera con il messaggio inviatoci. Se si ha qualche dubbio è meglio non rispondere, nè tantomeno cliccare sul link che ci viene indicato.

Truffa del pacco in giacenza: contattare il presunto mittente

Se si hanno dubbi sulla genuinità del messaggio, il diretto interessato farebbe bene a contattare l’azienda da cui è giunta la mail o l’sms.

Spesso questi truffatori scrivono a nome di marchi molto noti, come ad esempio BRT (un tempo nota come Bartolini).