Segnalazione in volo per un gruppo di passeggeri (e per i membri dell’equipaggio) ieri pomeriggio a bordo di un volo della compagnia low cost Ryanair: il velivo 7540 partito dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretto a Barcellona è stato immediatamente costretto a fare ritorno alla base per, a quanto pare, dei problemi al carrello, effettuando così un atterraggio d’emergenza.

Atterraggio d’emergenza a Malpensa per un volo Ryanair: cos’è successo

Il velivolo che ha avuto il problema tecnico (un Boeing 737) era decollato alle ore 17.39 dallo scalo lombardo, ma è stato immediatamente costretto ad una manovra d’emergenza per sicurezza. L’aereo, gestito da Air Malta, era riuscito a sorvolare il Pavese e l’Astigiano ma poi ha dovuto nuovamente dirigersi verso l’aeroporto di Malpensa. Per fortuna, tutto è filato liscio: l’atterraggio è avvenuto a Malpensa alle 18.21 senza problemi di sorta.

Pista chiusa per sicurezza

Le autorità aeroportuali al lavoro hanno dovuto chiudere momentaneamente la pista riservandola al solo volo Ryanair, affinché la procedura di atterraggio si svolgesse in completa sicurezza. Per scrupolo sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco. Alcuni passeggeri, inoltre, hanno vissuto qualche piccolo disagio, visto che i loro voli sono stati deviati nei vicini aeroporti milanesi di Linate e Orio al Serio