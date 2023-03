Atterraggio di emergenza per un aereo monomotore a Long Island: illesi pilota e passeggeri

Incidente aereo a New York, per fortuna senza gravi conseguenze

Le immagini hanno già fatto il giro del web, diventando virali su Twitter in men che non si dica: nelle scorse ore un piccolo aereo monomotore con tre persone a bordo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza davanti alla costa di Long Island, a New York.

Clyde Vanel alla cabina di pilotaggio

Al momento dello schianto a guidare il mezzo era Clyde Vanel, che si è ritrovato costretto ad una manovra disperata per non rischiare di schiantarsi a terra con conseguenze ben peggiori di quelle che effettivamente poi si sono presentate.

La clip virale

Il video del fattaccio è stato registrato da Caelyn Canace, che si trovava per caso con il telefono in mano a passeggiare sulla spiaggia mentre stava camminando con il suo cane durante la pausa pranzo e ha deciso di riprendere l’incredibile scena.

“Mi sono resa conto che qualcosa non andava, e poi ho realizzato che l’aereo stava andando giù” ha commentato la testimone. Qui sotto la clip.

Nessuna conseguenza per i passeggeri

Nonostante le immagini facciano piuttosto impressione, l’incidente non ha di per sé avuto effetti negativi, se non ovviamente sul mezzo che si è schiantato in mare.

Sul velivolo erano presenti in totale 3 persone, compreso il pilota, che stando alle prime ricostruzioni sono uscite del tutto illese dal mezzo.