Catanzaro, atti persecutori dall'ex e dai suoi parenti: fermati in 9

Un uomo a Catanzaro ha minacciato e aggredito la ex compagna insieme ai suoi parenti, che lo hanno aiutato a realizzare atti persecutori e minacce. Sono stati fermati in nove.

Un uomo ha deciso di iniziare a minacciare e di aggredire l’ex compagna insieme ad un gruppo di suoi parenti. Il gravissimo fatto è avvenuto a Catanzaro, dove i Carabinieri hanno fermato nove persone con l’accusa di atti persecutori, minacce e lesioni personali aggravate. Il motivo che avrebbe spinto l’uomo a comportarsi in questo modo sarebbe dovuto al fatto che non accettava la fine della relazione sentimentale.

La vittima ha denunciato l’accaduto, in seguito ad un’aggressione avvenuta presso la propria abitazione da parte dell’ex compagno e di un gruppo di suoi parenti. La donna, che è in stato di gravidanza, è riuscita ad allertare le forze dell’ordine e grazie al suo tempestivo allarme è stata subito soccorsa. L’ex compagno è stato arrestato e posto ai domiciliari, mentre per gli otto parenti è scattato il divieto di avvicinamento. Sono contestati i reati di atti persecutori, minacce e lesioni personali aggravate.