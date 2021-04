Attilio Fontana chiede che dal 12 aprile cessino le limitazioni e loda Bertolaso "che sta lavorando in maniera indefessa per la vaccinazione di massa"

Attilio Fontana chiede che dal 12 aprile cessino le limitazioni con l’arrivo dei vaccini. Il governatore della Lombardia lo ha detto all’inaugurazione dell’hub vaccinale “Giuseppe Zamberletti” della Schiranna di Varese con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Un’occasione che Fontana non ha voluto sprecare per rimettere sul tavolo della discussione i criteri con cui la Lombardia sta affrontando il covid e le necessità di ripresa economica della regione.

Fontana chiede meno limitazioni dal 12

Giuseppe Zamberletti infatti è considerato il “padre” della Protezione Civile. Lo storico politico era scomparso a gennaio del 2019 e la sua opera crea una “liaison” ideale con la figura di Guido Bertolaso, che la Protezione Civile l’ha guidata e che oggi è il mastermind della campagna vaccinale lombarda.

Fontana lo ha detto chiaro: “L’ultima cosa che ci manca è che arrivino i vaccini, ma sono convinto che gli impegni che sono stati assunti verranno rispettati. E quindi che dal 12 o 13 aprile inizierà questa grande operazione e riusciremo a dire basta a queste eccessive limitazioni che stiamo subendo”.

Il grazie a Guido Bertolaso

Poi su Bertolaso: “Ringrazio Guido Bertolaso, che dal momento in cui è stato chiamato in Lombardia sta lavorando in maniera indefessa per realizzare questo grande progetto di vaccinazione di massa”.

Il nuovo Centro Vaccinale di Varese è un hub montato dall’Esercito Italiano. A pieno regime potrà vaccinare fino a 2.500 persone al giorno e aspira a diventare il punto di riferimento per le somministrazioni di tutto il capoluogo varesino e dei comuni vicini. E al personale medico Fontana ha chiesto “di fare un ultimo sforzo, perché con la vaccinazione riusciremo a sconfiggere il virus”.