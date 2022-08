Attilio Fontana, messaggio dall’ospedale: “La vita che passa è una linea che scorre”

Attilio Fontana si è mostrato in una foto postata sui social in cui appare in lacrime in ospedale.

Attilio Fontana si è mostrato in lacrime in una recente foto postata su Instagram. Chi ha vissuto appieno gli anni ’90 conosce sicuramente il nome di Fontana, membro deella boyband Ragazzi italiani. Nella foto in questione Attilio appare su un letto di ospedale, con tanto di cuffietta e camice ospedaliero.

L’immagine è corredata dalla seguente didascalia, una parte del suo brano Tangolento: “Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va.. Casella imprevisti , ci rivediamo al Via”. Dall’immagine e dal contenuto del post, si comprende come l’artista stia per affrontare un momento difficile.

Cosa è successo ad Attilio Fontana?

Al momento non è dato comprendere cosa sia realmente accaduto ad Attilio Fontana. Non ci sono inoltre notizie sulle sue attuali condizioni di salute. Riguardo alle sue esperienze in campo artistico, dopo l’esperienza con i Ragazzi italiani, Attilio ha proseguito il suo percorso nel mondo dello spettacolo tra cinema, tv e teatro. In realtà, neanche la carriera musicale è finita, infatti il 48enne è attualmente un cantante solista.

L’incontro con Clizia Fornasier

Nel 2013, Attilio Fontana aprtecipò al programma Rai Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. In tale occasione incontrò l’attrice Clizia Fornasier. Dal loro amore sono nati due figli: Mercuzio e Blu Francesco Pio. Ci si augura che Attilio Fontana possa presto superare i suoi problemi e lasciarsi dietro questo momento evidentemente complicato.