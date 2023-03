Attilio Romita: l'aneddoto su Maurizio Costanzo

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip Attilio Romita ha svelato un curioso aneddoto su Maurizio Costanzo, il celebre giornalista e conduttore scomparso lo scorso 24 febbraio.

Attilio Romita: l’aneddoto su Costanzo

Attilio Romita ha da poco concluso la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 7 e ha voluto ricordare con un aneddoto il celebre giornalista Maurizio Costanzo, scomparso improvvisamente lo scorso 24 febbraio. Romita ha dichiarato che, una volta lasciata della casa del GF Vip, l’opinionista Sonia Bruganelli gli avrebbe fatto un’inaspettata confessione in merito al conduttore:

“Un ricordo che ho di lui? L’ho conosciuto molti anni fa per un’intervista. Due giorni dopo che sono uscito dalla casa, Sonia Bruganelli mi ha detto che parlando con Maurizio Costanzo del Grande Fratello Vip, lui ha raccontato che aveva seguito il mio percorso e che non si sarebbe mai immaginato che l’avrei fatto con tanta leggerezza. Ad un certo punto Costanzo le ha detto “Facciamo così, mandategli un aereo lo pago io”. Pensa che emozione sarebbe stata per me”, ha svelato.

Una volta lasciata la casa del reality show Romita si sarebbe impegnato per riconquistare la fiducia della sua compagna, che è rimasta delusa per via del suo comportamento con Sarah Altobello. I due, a detta del giornalista, dovrebbero convolare a nozze entro la fine dell’anno.