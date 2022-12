Attimi di terrore, entra in un negozio di ottica brandendo un martello per farsi consegnare l'incasso ma non è riuscito nel suo intento ed è fuggito

Attimi di terrore in Campania, dove un uomo entra in un negozio di ottica brandendo un martello.

Un malvivente fa irruzione in un esercizio del Casertano ma viene rintracciato ed arrestato dai carabinieri. Proprio i militari del comando stazione di Casagiove hanno raccontato in una nota stampa quegli attimi terribili: “A seguito della richiesta d’intervento pervenuta sull’utenza d’emergenza 112” i militari casertani “sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Caserta dove hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per tentata rapina aggravata, di un 44enne ucraino residente a Casagiove”.

Entra in un negozio brandendo un martello

Ma cosa aveva fatto l’uomo? “L’uomo è stato bloccato dopo essersi introdotto all’interno di un negozio di ottica di via Mazzini dove, armato di martello, ha tentato di farsi consegnare l’incasso”. La cosa però e per fortuna dei gestori non gli era riuscita molto bene: “Non riuscendo nell’immediato ad impossessarsi del denaro ha cercato di fuggire per le vie cittadine ma è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri”.

Con sé anche un taglierino ed una roncola

Nel corso della perquisizione personale è stato trovato “in possesso di uno zaino contenente il martello utilizzato per la tentata rapina, una roncola, un taglierino ed altri attrezzi”. Da quanto si apprende l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione del magistrato di turno.