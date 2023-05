Home > Askanews > Attivisti bloccano coloni diretti alla Marcia delle Bandiere Attivisti bloccano coloni diretti alla Marcia delle Bandiere

Gerusalemme, 18 mag. (askanews) – La polizia di Gerusalemme in massima allerta per la Marcia delle Bandiere. Più di 2.000 agenti sono impegnati per garantire la sicurezza alla controversa parata annuale organizzata da associazioni religiose e di destra per commemorare l'unificazione di Gerusalemme da parte di Israele e la conquista della Città Vecchia nella Guerra dei Sei Giorni del 1967. La marcia genera regolarmente tensioni con i palestinesi di Gerusalemme Est mentre procede attraverso il quartiere musulmano, ed è spesso frequentata da politici ultranazionalisti e di estrema destra. Attivisti israeliani e stranieri hanno bloccato la strada vicino all'insediamento di Gilo a Gerusalemme Est per impedire ai nazionalisti israeliani di prendere parte alla marcia. "Siamo qui per impedire ai coloni di andare alla marcia delle bandiere – dice l'attivista americana Fanny – e speriamo di ritardare il loro arrivo alla marcia fascista".

