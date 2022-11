Attivisti clima si “incollano” alla “Campbell’s Soup” di Warhol

Milano, 10 nov. (askanews) – Il gruppo di attivisti per il clima “Stop Fossil Fuel Subsidies Australia” ha diffuso le immagini di manifestanti “incollati” alla famosa opera d’arte di Andy Warhol “Campbell’s Soup” in una sala del museo della National Gallery australiana a Canberra. I manifestanti hanno utilizzato degli adesivi per attaccarsi alle protezioni trasparenti della cornice senza danneggiare l’opera.