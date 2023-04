Attivisti di Ultima Generazione indagati per associazione a delinquere

Un caso destinato a far discutere e molto: alcuni attivisti di Ultima Generazione sono stati indagati per associazione a delinquere e la configurazione della Procura di Padova fa indignare l’Alleanza Verdi e Sinistra: “Ascoltateli”. La presunzione di reato è per 416 Cp, per associazione a delinquere. In piedi c’è un’indagine sugli attivisti del movimento ecologista ”Ultima Generazione” ed è la prima volta che viene ipotizzato un reato associativo grave, non in concorso, nei confronti del gruppo.

Attivisti di Ultima Generazione indagati

Un gruppo balzato alla ribalta della cronaca per le azioni eclatanti come blocchi stradali, incatenamenti, imbrattamenti di edifici e monumenti storici. Fra quei blitz spiccano gli obiettivi della fontana della Barcaccia a Roma e Palazzo Vecchio a Firenze. L’Alleanza Verdi e Sinistra non ci sta ed ha fatto sapere che “suonano come abnormi le accuse di associazione a delinquere contro esponenti di ‘Ultima generazione’ a Padova”.

“Non perseguirli, ma comprenderli”

“Secondo noi questo fenomeno di contestazione va compreso e ascoltato e non perseguito come se si trattasse di una banda di delinquenti abituali”. E in chiosa per bocca di Luana Zanella, capogruppo dell’Alleanza alla Camera: “Vedremo come si evolve la cosa, intanto siamo solidali con gli esponenti di Ultima generazione indagati”.