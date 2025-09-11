Attivisti in attesa, rinviata la partenza per Gaza della flottiglia

Tunisi, 11 set. (askanews) – Gli attivisti attendono di salire a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Tunisi, dopo che la sua partenza è stata nuovamente posticipata, secondo uno dei suoi principali organizzatori, il brasiliano Thiago Avila e dovrebbero salpare nel pomeriggio, salvo nuovi stop. Il Ministero degli Interni tunisino ha dichiarato che la flottiglia umanitaria per Gaza è stata presa di mira in una “aggressione premeditata” il giorno prima.

Gli organizzatori hanno riferito che un’altra imbarcazione è stata colpita in un presunto attacco con droni al largo delle coste del Paese, si tratta del secondo incidente in 24 ore.