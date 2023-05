Attivisti per il clima a processo, sit-in davanti al Tribunale a Roma

Roma, 12 mag. (askanews) – Al via al Tribunale di Roma il processo contro gli attivisti per il clima di Ultima generazione che a gennaio imbrattarono con della vernice la facciata del Senato. Per l’occasione a Piazzale Clodio si sono riuniti i sostenitori del movimento ambientalista.

Davide Nensi, è uno dei tre accusati insieme con Alessandro Sulis e Laura Paracini. Per loro il reato contestato è danneggiamento aggravato, che può comportare una condanna fino a 5 anni.

“Noi siamo accusati per aver danneggiato il Senato cosa che non è avvenuta abbiamo usato vernice per colorare la parete quindi è un imbrattamento, il Comune e il Ministero della Cultura si costituiranno parte civile per richiedere i danni”

“Al nostro Governo sembra interessare più la vernice, a noi interessa il nostro futuro”, hanno aggiunto gli attivisti.