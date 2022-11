Attivisti per il clima bloccano l’ambulanza e una ciclista soccorsa in ritardo è grave

Polemiche accese in Germania e monito di Olaf Scholz: attivisti per il clima bloccano l'ambulanza e una ciclista soccorsa in ritardo ora è grave

In Germania attivisti per il clima bloccano un’ambulanza e una ciclista soccorsa in ritardo è grave: il gruppo Letzete Generation colpisce ancora ma stavolta non imbratta quadri, mette a rischio una vita. L’ultimo sit in degli attivisti ha quasi innescato una tragedia ed una ciclista vittima di un brutto incidente stradale è stata soccorsa in ritardo e male a causa del blocco dell’autostrada.

L’episodio ha fatto scattare le polemiche e lo stesso cancelliere Olaf Scholz ha ingiunto agli attivisti di “non mettere in pericolo le persone”.

Attivisti per il clima bloccano l’ambulanza

A dare la notizia è stato Rbb24: l’investimento della donna è avvenuto sulla Bundesallee di Berlino e la vittima è rimasta incastrata sotto il mezzo. La donna era in condizioni severe e l’ambulanza è partita a razzo, solo per trovarsi bloccata e in una ulteriore situazione difficile.

I media spiegano infatti che il camionista investitore era stato accoltellato da un uomo poi fuggito. Sono stati chiamati altri soccorsi ma un’ambulanza è rimasta imbottigliata nell’autostrada nella coda causata dal blocco di Letzte generation per protestare contro il governo.

Coda in autostrada e mezzo di soccorso fermo

Gli attivisti stavano contestando all’esecutivo di Berlino di “non aver attuato politiche per il clima adeguate, tra cui l’abbassamento dei limiti di velocità nelle autostrade”.

Il mezzo sanitario in questione era un’ambulanza speciale attrezzata per i casi gravi, il veicolo sarebbe giunto troppo tardi ed i soccorritori hanno dovuto usare mezzi convenzionali per aiutare la vittima a vivere. Alla fine La ciclista è stata trasportata in elisoccorso in ospedale e versa in gravi condizioni.

Il comunicato di Letzte Generation sull’accaduto

Il gruppo Letzte Generation si è detto “sgomento” per l’accaduto, aggiungendo: “La sicurezza di tutti sulle nostre strade, anche in futuro, è la motivazione fondamentale per le nostre azioni.

Non appena il governo prenderà le prime misure di sicurezza contro l’imminente collasso climatico, fermeremo immediatamente tutte le azioni di protesta”.