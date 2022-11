Attivisti per il clima imbrattano quadro di Klimt a Vienna

Milano, 15 nov. (askanews) – Attivisti per il clima hanno imbrattato il vetro che protegge il capolavoro di Gustav Klimt “Morte e vita” al Museo Leopold di Vienna. “I restauratori stanno lavorando per determinare se il dipinto protetto dal vetro sia stato danneggiato”, ha detto il portavoce del museo Klaus Pokorny. Un gruppo di attivisti per il clima chiamato “Last generation Austria” ha rivendicato l’attacco su Twitter.