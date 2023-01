Home > Video > Attivisti Ultima Generazione bloccano traffico in centro a Milano Attivisti Ultima Generazione bloccano traffico in centro a Milano

Roma, 12 gen. (askanews) – Sono le 8.30 quando a Milano cinque attivisti del gruppo ambientalista Ultima Generazione bloccano il traffico sedendosi in mezzo alla strada nella centrale piazza Cinque Giornate. In mano tengono un grande striscione con scritto “No gas – No carbone”. Nonostante le denunce, vanno avanti i blitz “per chiedere alla politica – dicono i promotori – un’azione immediata per contrastare il collasso eco-climatico”. “Il governo sta sostanzialmente investendo nella nostra morte, spende 42 miliardi nei combustibili fossili l’anno. Le nostre tasse, le vostre tasse vanno direttamente a finanziare le industrie che ci stanno ammazzando. A Milano ci sono una quantità di morti per inquinamento devastante, l’aria è irrespirabile. E le conseguenze della crisi climatiche saranno così terrificanti che saremo costretti a migrare”, spiega un manifestante seduto a terra. Verso le 9 il blocco stradale è stato “sciolto” dalla polizia, che hanno portato in questura i cinque giovani.

