Attore e concorrente di un talent show sudcoreano fra i morti a Seul

Le storie Instagram dei colleghi concorrenti e l'annuncio dell'agente: attore e protagonista di un talent show sudcoreano è fra i 151 morti a Seul

La sua scomparsa ha gettato nello sconforto famiglia e fan, un attore e concorrente di un talent show sudcoreano è fra i 151 morti a Seul schiacciati durante un evento per Halloween e la conferma è arrivata in queste ore dalla sue agenzia.

Secondo i media orientali Lee Ji Han aveva partecipato alla seconda edizione del programma ed era tra la folla ad Itaewon. Quale programma? Il 24enne attore sud coreano era stato una delle star di “Produce 101 Stagione 2”, una sorta di “Amici” in versione coreana.

Attore e concorrente di talent fra i morti a Seul

Il giovane è morto durante la tragedia di Itaewon di questo fine settimane ieri, 30 ottobre, l’agenzia 935 Entertainment di Lee Ji Han ha confermato: “È vero che Lee Ji Han è morto a causa dell’incidente a Itaewon il 29 ottobre“.

E ancora: “Speravamo anche che non fosse vero e siamo rimasti molto scioccati nell’apprendere la notizia. La famiglia sta soffrendo un immenso dolore in questo momento, quindi siamo molto cauti. Possa riposare in pace“.

I compagni di trasmissione e le storie Instagram

La notizia della morte di Lee Ji Han è stata confermata al pubblico per la prima volta quando molti dei suoi compagni di cast nel talent “Produce 101 Stagione 2” hanno postato storie Instagram di dolore e condivisione mesta della tragica notizia.

Fra loro i media orientali citano “Park Hee Seok, Kim Do Hyun e Cho Jin Hyung”. Alcuni di loro hanno scritto: “Ji Han ha lasciato questo mondo ed è andato in un posto confortevole. Ti chiediamo di salutarlo nel suo ultimo percorso”. Lee Ji Han aveva debuttato come attore nel web drama “Today Was Another Nam Hyun Day” nel 2019.