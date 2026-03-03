Attribuzione ai e funnel optimization: come misurare ogni touchpoint

Come l’attribuzione guidata dall’AI sta ridisegnando il funnel

Il marketing è cambiato: non si decide più solo per feeling, ma su dati che parlano chiaro. Giulia Romano, ex Google Ads specialist, racconta di aziende che hanno scoperto risorse nascoste grazie a modelli di attribuzione avanzati: budget spostati da canali a scarso rendimento verso touchpoint che, pur invisibili al last-click, sostengono davvero le conversioni. Il risultato? Meno sprechi e un ROAS più solido lungo tutto il percorso d’acquisto. Qui trovi perché questo approccio sta crescendo, come misurarne l’impatto, un caso pratico e una road map operativa per iniziare subito.

Perché l’attribuzione AI sta decollando

Le piattaforme moderne — da Google Marketing Platform a diverse soluzioni third-party — applicano machine learning per ponderare i touchpoint in modo dinamico. Il last-click tende a premiare l’ultimo contatto, ma i modelli predittivi riportano alla luce contributi meno evidenti: annunci discovery, messaggi in-app, video di awareness. In pratica si passa da una visione mono-click a un racconto più ricco del customer journey, che obbliga a ripensare mix di canale, bidding e allocazione del budget.

Tre analisi pratiche per valutare l’impatto

Per capire se e quanto l’attribuzione AI cambia le carte in tavola servono baseline solide e test ben progettati. Tre passaggi essenziali:

– Baseline storica: confronta CTR, conversion rate e CPA su finestre di 90 e 180 giorni. Serve un riferimento stabile per cogliere variazioni reali.

Simulazione model-driven: confronta uno scenario last-click con il modello predittivo per stimare come verrebbe riallocato il budget e quale impatto teorico avrebbe sul ROAS.

Analisi incrementale: esegui test di budget su segmenti controllati (split test o geo lift) per misurare l’uplift effettivo e isolare l’effetto del modello da stagionalità o promozioni.

Secondo Giulia, in situazioni concrete si osservano spostamenti di budget del 15–25% verso canali con ruolo indiretto. Fondamentale: controllare le variabili esterne, definire KPI chiari e mantenere periodi di test adeguati.

Case study: un brand D2C nel beauty (12 settimane)

Contesto: brand D2C con forte presenza su search e social, obiettivo aumentare il ROAS mantenendo il CPA.

Intervento: integrazione di un modello di attribuzione ML con Google Marketing Platform e CRM, implementazione di tracking server-side, conversion modeling e audience dinamiche per aggiornare in real time le offerte.

Risultati:

– CTR medio campagne: +12% (da 1,8% a 2,0%)

– ROAS complessivo: +28% (da 3,2x a 4,1x)

– Riallocazione budget: +22% su display e video con valore indiretto

– Conversion rate medio funnel: +9% grazie a ottimizzazioni creative e landing basate sugli insight

L’analisi ha rivelato che molte conversioni “attribuite” al search erano in realtà il frutto di esposizioni multiple in canali upper-funnel. La squadra ha quindi rivisto le regole di bidding per valorizzare segnali di interesse non immediatamente convertenti, lanciato A/B test su creative e landing e attivato report giornalieri sul mix di canale.

Road map pratica in 6 step

Per passare rapidamente dalla teoria ai risultati concreti:

1) Audit dei dati: controlla tracking, schema eventi e coerenza con il CRM. Dati sporchi compromettono il modello. 2) Mappa le conversioni: identifica micro e macro-conversioni lungo il journey e assegna priorità in base a valore e tempistiche. 3) Tracking ibrido: combina client-side e server-side per ridurre leak e tracciare meglio il cross-device. 4) Attiva il modello: lancia il modello ML mantenendo il last-click come benchmark operativo per confronti. 5) Test incrementale: esegui A/B o split test sulla riallocazione budget per 6–12 settimane; confronta CTR, CPA, ROAS e metriche di qualità. 6) Itera e scala: ottimizza creative, bidding e audience; espandi gli investimenti dove il ROAS mostra robustezza statistica.

