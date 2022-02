Attrice degli Usa si lamenta per le vacanze rovinate dalla guerra Russia-Ucraina

"Pianifichi un viaggio, vuoi andarci ed ora accade questo": attrice degli Usa si lamenta a The View per le vacanze rovinate dalla guerra Russia-Ucraina

Indignazione negli Usa, dove un’attrice si lamenta in diretta televisiva per le vacanze rovinate dalla guerra Russia-Ucraina. Una gaffe davvero clamorosa, quella dell’attrice e conduttrice tv Joy Behar durante il talk “The View”. In buona sostanza mentre in studio si parlava degli orrori della guerra e delle vittime civili la sola cosa che ha saputo dire è che lei voleva venire in Italia ma il conflitto “le ha rovinato i piani”.

La Behar, che è di origini italiane, calabresi per la precisione, si è lamentata per il fatto che la guerra in Ucraina potrebbe interrompere la sua vacanza in Europa e nel Bel Paese dopo che già il Covid le aveva pregiudicato quel viaggio.

Si lamenta per le vacanze rovinate dalla guerra

Secondo i media Usa il co-conduttore Sonny Hostin stava affrontando il tema della crisi umanitaria in Ucraina prima che Behar si lamentasse dei suoi piani di viaggio in Italia a lungo ritardati in mezzo alla pandemia di coronavirus.

Aveva spiegato Hostin: “Le stime sono che 50.000 ucraini saranno morti o feriti e questo avvierà una crisi di rifugiati in Europa”. E ancora: “Stiamo parlando di 5 milioni di persone che saranno sfollate. È straziante sentire cosa accadrà”.

La gaffe: “Pianifichi un viaggio e ora questo”

A quel punto la Behar ha affermato di essere “spaventata” per ciò che accadrà nell’Europa occidentale durante la crisi. Poi ha chiosato in strafalcione etico: “Sai, pianifichi un viaggio.

Vuoi andarci. Voglio andare in Italia da quattro anni e non sono riuscita a farcela a causa della pandemia. E ora questo. E riferendosi all’invasione russa ed all’assedio di Kiev ha perfezionato la gaffe: “È come ‘Cosa succederà lì?’“. I social si sono scatenati con commenti e post di condanna, uno per tutti: “Lei è la perfetta liberale, non le importa che le persone vengano uccise in Ucraina, solo che questo potrebbe interrompere i suoi viaggi in Italia”.