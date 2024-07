Audisio, Ricci Bitti, Cotarella e Fava nel nuovo cda dell’Università Foro Italico

(Adnkronos) - Roma, 19 luglio 2024. Nuovo Consiglio di Amministrazione per l’Università di Roma “Foro Italico”. Oltre al rettore Attilio Parisi, al direttore generale Lucia Colitti, ai prorettori Fabio Pigozzi e Gennaro Terracciano, il cda si arricchisce per il prossimo quad...

(Adnkronos) – Roma, 19 luglio 2024. Nuovo Consiglio di Amministrazione per l’Università di Roma “Foro Italico”. Oltre al rettore Attilio Parisi, al direttore generale Lucia Colitti, ai prorettori Fabio Pigozzi e Gennaro Terracciano, il cda si arricchisce per il prossimo quadriennio di alcune figure guida del panorama italiano.

Tra i consiglieri Francesco Ricci Bitti, già presidente della Federazione Italiana e di quella Internazionale di Tennis, cooptato nel 2006 nel Comitato Internazionale Olimpico e oggi presidente dell’Asoif, l’Associazione delle Federazioni degli Sport Olimpici estivi.

Nel cda entra Emanuela Audisio, giornalista di Repubblica, considerata oggi la migliore raccontatrice di sport del Paese, oltre che autrice di documentari come “Mennea segreto”, “Heysel, la notte del calcio” e “Da Clay ad Ali, la metamorfosi”. Due figure che regalano all’università sul Tevere un’immagine internazionale, di passione per lo sport olimpico e per i valori che esso rappresenta.

Oltre ai rappresentanti degli studenti Serena Raganato e Giacomo Uccelli, il Consiglio di Amministrazione si arricchisce della presenza dell’avvocato Gabriele Fava, fondatore di uno degli studi legali più affermati di Milano, ex commissario straordinario di Alitalia e attuale presidente dell’Inps. Il cda è completato da Dominga Cotarella, imprenditrice e presidente di Terranostra.

“Il nuovo Consiglio di Amministrazione – spiega il rettore Attilio Parisi – rappresenta una combinazione di competenze, esperienze e visioni che ci consentirà di affrontare le sfide future con successo e determinazione per rafforzare la missione educativa dell’Università e i suoi valori, confermando il nostro Ateneo come centro di eccellenza per lo sport, la ricerca e l’innovazione scientifica.