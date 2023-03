Auditel: solo i Jic garantiscono equa competizione sul mercato Tv

Roma, 23 mar. (askanews) – Un mercato televisivo globale in rapidissima evoluzione, con un’offerta molto più articolata e un cambiamento sostanziale della domanda, entrambe frammentate in mille rivoli dalla crescita esponenziale di schermi connessi d’ogni tipo. E’ la fotografia scattata dalla Relazione 2023 dell’Auditel che il presidente della società, Andrea Imperiali, ha illustrato alla Camera dei Deputati.

Secondo la Relazione, in questo quadro spicca il ruolo dei Jic, Joint industry committee, modelli di organismo a controllo incrociato, tipo l’Auditel, che secondo l’Agcom possono garantire trasparenza, indipendenza e corretto funzionamento del mercato. Perché in uno scenario di concentrazione e consolidamento che può mettere a rischio la democrazia digitale, diventano centrali i sistemi di rilevazione delle audience.

“È importante fondamentalmente il ruolo della misurazione, perché questo tipo di fruizione, così più articolato su tanti device, su tante modalità, su tanti comportamenti diversi di visione dei contenuti, oggi deve essere misurata in maniera puntuale, in maniera fedele, ed è molto più complesso farlo”.

Perché il modello della famiglia riunita davanti al televisore non esiste più “e quindi è molto importante riuscire a tracciare tutti questi consumi, tutte queste fruizioni per accorgersi di quelli che sono poi i reali fenomeni e capire anche poi come vanno regolati in una corretta competizione tra i soggetti”.

Una preoccupazione condivisa dal Sottosegretario per l’Editoria Alberto Barachini: “Ovviamente, in un mercato dell’editoria che si trasforma e diventa sempre più digitale, la rilevazione di quanto interesse e di quanti contatti suscita un contenuto è un tema centrale, perché è un tema economico e pubblicitario. Quindi la trasparenza delle rilevazioni sui metri e quindi trovare un campo comune di rilevazione degli ascolti, che in questo caso sono digitali, è fondamentale”.

A questo proposito spicca Total Audience, l’innovativo sistema di misurazione degli ascolti messo a punto dall’Auditel per rilevare in maniera puntuale le nuove dinamiche di consumo.