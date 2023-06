"Auguri", il nuovo singolo di Gabriele che celebra la vita

Roma, 9 giu. (askanews) – Esce su tutte le piattaforme e in radio il nuovo singolo e il video di Gabriele, Auguri (Happy Birthday) Miracle testo e musica Gabriele Miraglia, Josselin Sallet, Abdelhak Guard-Guechtouli per l’etichetta AG Group e distribuito in esclusiva da Universal Music France.

Gabriele cantautore, ballerino e performer con un ennesimo cross-over Francia-Italia, conferma la sua cifra artistica con un pezzo ballabile, radiofonico, con cui propone una riflessione: “A luglio compirò quarant’anni, una tappa importante della mia vita e un momento per fare bilanci, riflessioni. Per me non è motivo di rimpianti, ma la consapevolezza di aver compiuto ulteriori ‘passi’ nella vita, fatto esperienze nuove, incontri. Lo sguardo al passato non è mai motivo di rimpianto o malinconia, ma la gioia e i ricordi, di un viaggio che mi ha permesso di diventare la persona che sono oggi”.