Augusta, due detenuti sono morti in seguito a uno sciopero della fame durato per settimane

Due detenuti sono morti nel carcere di Augusta dopo aver portato avanti lo sciopero della fame per settimana. Sono morti a pochi giorni di distanza, dopo essere stati ricoverati in gravi condizioni. “Mentre molta doverosa attenzione è stata riservata allo sciopero della fame nel caso di una persona detenuta al 41-bis, con interrogativi che hanno anche coinvolto il mondo della cultura e l’opinione pubblica, oltre che le Istituzioni, nella Casa di reclusione di Augusta il silenzio ha circondato il decesso di due persone detenute avvenuto a distanza di pochi giorni, ambedue in sciopero della fame rispettivamente una da 60 giorni e l’altra da 41 giorni” ha spiegato Mauro Palma, il Garante nazionale delle persone detenute e private della libertà.

I due detenuti sono morti in ospedale, a distanza di 15 giorni. Erano ricoverati in gravi condizioni dopo aver iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le condizioni di detenzione. Liborio Davide Zerba, 45enne di Gela, doveva scontare l’ergastolo e faceva lo sciopero della fame da 41 giorni, mentre Victor Pereshchako, cittadino russo, era stato condannato all’ergastolo, chiedeva l’estradizione dal 2018 per poter scontare la pena nel suo Paese e stava facendo uno sciopero della fame da 60 giorni. Un terzo detenuto ha tentato il suicidio.

Detenuti morti per sciopero della fame: “Richiamare l’attenzione pubblica”

Mauro Palma ha “richiamato l’attenzione pubblica sulla necessità della completa informazione che deve fluire dagli Istituti penitenziari all’Amministrazione regionale e centrale affinché le situazioni problematiche possano essere affrontate con l’assoluta attenzione che richiedono“. “Apprendiamo con rammarico di queste disgrazie che dimostrano come il lavoro del poliziotto penitenziario è unico, delicato e particolare e come tale deve essere affrontato. Purtroppo non sempre è così” si legge in una nota della segreteria provinciale del Sippe, sindacato di Polizia penitenziaria. Il senatore Antonio Nicita ha presentato un’interrogazione parlamentare in riferimento alla morte dei due detenuti. Aveva già presentato un’interrogazione sullo stesso argomento chiedendo “quali misure urgenti il Ministro competente intende adottare per intervenire su una situazione di evidente crisi“.