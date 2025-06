Augustin Augier è il nuovo segretario generale alla pianificazione ecologica in Francia

In un colpo di scena che segna un significativo rinnovamento nella politica ecologica francese, Augustin Augier è stato nominato segretario generale alla pianificazione ecologica, succedendo ad Antoine Pellion. La notizia, confermata da fonti governative, ha sollevato interrogativi e aspettative sull’orientamento futuro della pianificazione ecologica nel Paese.

Chi è Augustin Augier?

Augier, noto per la sua vicinanza ai temi progressisti, è il figlio della defunta Marielle de Sarnez, cofondatrice del MoDem.

La sua carriera politica ha preso slancio come braccio destro di Marine Tondelier, dove ha ricoperto il ruolo di delegato generale degli Ecologisti fino alla scorsa estate. La sua esperienza include anche la direzione della campagna di Eric Piolle durante le primarie del partito per le elezioni presidenziali del 2022. Questa combinazione di esperienze lo rende una figura di spicco nel panorama ecologico francese.

Le dinamiche della nomina

Emmanuel Macron inizialmente mostrava riserve riguardo alla nomina di Augier, ma il supporto di François Bayrou, che aveva proposto un sistema di selezione tramite giuria per scegliere il candidato, ha fatto pendere la bilancia a favore dell’ex ecologista. Un mese fa, si è tenuto un incontro decisivo, al quale hanno partecipato anche altri candidati, come Nathalie Lhayani, direttrice della politica sostenibile alla Cassa dei Depositi. Lhayani, sostenuta da alcuni membri chiave del governo, ha riconosciuto le qualità di Augier, sottolineando che la sua vicinanza al Primo Ministro potrebbe facilitare l’avanzamento della trasformazione ecologica del Paese.

Le sfide che lo attendono

Il segretariato generale alla pianificazione ecologica gioca un ruolo cruciale nella realizzazione della pianificazione definita nel 2023, coordinando le azioni governative su questioni ambientali. Con la partenza di Pellion a fine marzo e l’interim gestito da Frédérik Jobert, Augier si trova a dover affrontare una serie di sfide. Diverse misure della legge climatica e di resilienza del 2021 sono state messe in discussione, anche da esponenti dello stesso governo che ne hanno sostenuto l’adozione. Un clima di incertezze e contraddizioni, insomma, che accompagnerà il nuovo segretario.

Un futuro incerto

Il futuro della pianificazione ecologica in Francia rimane avvolto nel mistero. Con il governo che deve affrontare pressioni interne e esterne, la nomina di Augier potrebbe rappresentare un cambio di passo o, al contrario, un ulteriore aggravio delle tensioni già esistenti. Resta da vedere come il nuovo segretario gestirà questa situazione, nonostante le sue precedenti esperienze politiche promettano un approccio innovativo e radicale in un contesto di crescente urgenza climatica.