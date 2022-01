Aumentano i casi in India e a New Delhi torna il coprifuoco nei fine settimana

La Omicron inizia a prendere piede in un paese che si considerava "immunizzato": aumentano i casi in India e a New Delhi è tornato il coprifuoco

Aumentano i casi anche nella “nuova India” sopravvissuta all’attacco atroce della variante Delta della scorsa primavera e a New Delhi torna il coprifuoco nei fine settimana: il paese e le sue gigantesche metropoli erano entrati da mesi in fase endemica ma la Omicron potrebbe sparigliare le carte sul tavolo e c’è già un incremento dei contagi che ha spinto le autorità cittadine della capitale a correre ai ripari.

A New Delhi torna il coprifuoco nei fine settimana e con esso lo smart working

Il sunto è che New Delhi imporrà un coprifuoco nel fine settimana per cercare di frenare la diffusione della variante Omicron del coronavirus. Il Guardian, che ha rilanciato la notizia, ha spiegato anche che esiste anche un “invito” delle autorità agli uffici per far lavorare da casa metà dei dipendenti, compresi tutti i funzionari governativi ad eccezione di quelli impegnati in servizi essenziali.

I contagi salgono e New Delhi corre ai ripari: 11mila positivi in una settimana e torna il coprifuoco

Non sappiamo quanto sia un invito o quanto le traduzioni dall’inglese abbiano equivocato, ma il dato è certo: i contagi stanno salendo e Delhi corre ai ripari. In che misura sono risaliti i contagi da covid in un paese che era passato dai 400mila al giorno di maggio ai 7000 al giorno di inizio dicembre? La capitale ha riportato da sola circa 11.000 casi positivi negli ultimi 8-10 giorni, di cui 350 ricoverati in ospedale.

Si tratta quindi di un incremento impercettibile a contare popolazione ed estensione dell’India e della stessa città, ma il dato è un altro.

L’India e la scelta di “snobbare” la dose booster: a New Delhi torna il coprifuoco

A metà dicembre le autorità sanitarie del governo di Narendra Modi avevano “snobbato” la dose booster con la Delta ormai in fase endemica, non prevedendola per la popolazione, sulla scorta di una raggiunta “immunità di gregge” figlia del massacro pandemico di maggio.

Questo significa che in India la popolazione vaccinata è coperta pochissimo contro la nuova variante e quella guarita è fetta immensa ma non determinante: è il terreno perfetto per far insinuare la Omicron.