Aumentano rinoceronti ed elefanti in Uganda

Aumentano rinoceronti ed elefanti in Uganda

Aumentano rinoceronti ed elefanti in Uganda

(Adnkronos) - Il numero di elefanti e rinoceronti in Uganda sta costantemente crescendo, invertendo anni di declino causati dal bracconaggio. La popolazione di rinoceronti bianchi e neri, che era stata spazzata via all'inizio degli anni '80 per la caccia ai loro corni, è cresciuta f...