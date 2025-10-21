Aumento degli attacchi con droni da parte della Russia minaccia l'approvvigionamento energetico dell'Ucraina

Recenti sviluppi nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina hanno portato a un significativo cambiamento nelle tattiche, con le forze russe che utilizzano sempre più droni per colpire infrastrutture energetiche vitali nel paese. Questa modifica strategica mira a compromettere la capacità dell’Ucraina di fornire elettricità e riscaldamento in vista dell’inverno.

Il 10 ottobre, un attacco aereo mirato a Kyiv ha portato alla distruzione di un trasformatore chiave presso la Centrale Termica 5.

Mykola Svyrydenko, un residente locale, ha descritto le conseguenze, affermando: “Non c’è nulla da riparare.” L’attacco ha coinvolto un ampio arsenale di 465 droni e 32 missili, colpendo diversi centri urbani.

Impatto sulle infrastrutture di Kyiv

Questo incidente non è isolato; rappresenta una continuazione degli sforzi russi volti a smantellare le capacità energetiche ucraine, iniziati in modo significativo durante l’inverno del 2022. In passato, l’Ucraina è riuscita a resistere a questi attacchi, ma gli eventi recenti segnano un’evoluzione preoccupante del conflitto. Artyom Gavrilenko, un altro residente, ha osservato che questa non è la prima volta che la Centrale Termica 5 viene presa di mira, evidenziando un modello di devastazione.

Conseguenze per i residenti

L’attacco del 10 ottobre ha lasciato l’edificio di Gavrilenko e gran parte della popolazione della capitale senza elettricità né acqua per un lungo periodo. In tutta la città, i residenti si sono affidati a generatori rumorosi alimentati a benzina o diesel, spesso legati per prevenire furti, mentre cercavano di mantenere una parvenza di normalità. L’attacco ha persino bloccato una delle linee della metropolitana di Kyiv, interrompendo il flusso del traffico attraverso il fiume Dnipro.

Secondo il Ministro dell’Energia Mykola Kolesnik, questi attacchi fanno parte di una strategia russa deliberata mirata alle strutture di consegna del gas naturale, che si è intensificata nelle ultime settimane. Nelle sue dichiarazioni, ha confermato che ci sono stati più di sei attacchi a tali strutture solo questo mese. L’obiettivo sembra essere quello di lasciare milioni di ucraini vulnerabili con il calo delle temperature, con previsioni che annunciano un inverno particolarmente rigido.

Adattamento alle nuove minacce

In risposta a questa escalation, la Russia ha potenziato le capacità della sua tecnologia di droni e missili. Modifiche hanno consentito ai loro droni di volare a quote più elevate e di tuffarsi bruscamente sui loro obiettivi, rendendoli più difficili da intercettare. Inoltre, aggiornamenti al software dei missili hanno portato a una drastica diminuzione dei tassi di intercettazione, passando dal 37% di agosto al solo 6% di settembre, secondo le analisi del Centre for Information Resilience.

La corruzione complica gli sforzi di difesa

La situazione è stata aggravata dalla corruzione sistemica in Ucraina, che ha ostacolato risposte efficaci a questi attacchi. In agosto, le agenzie anti-corruzione hanno scoperto un piano che gonfiava i costi dei sistemi anti-drone fino al 30%. Questo scandalo ha coinvolto vari funzionari, tra cui legislatori e membri della Guardia Nazionale, sollevando serie questioni sulla gestione delle risorse difensive.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha sottolineato la necessità di responsabilità, dichiarando: “Deve esserci piena e giusta responsabilità per questo.” Gli analisti hanno osservato che, invece di attuare soluzioni a lungo termine efficaci, come interrare le infrastrutture essenziali, i fondi sono stati mal gestiti, portando a misure protettive inadeguate.

La strada da percorrere per gli ucraini

Con l’infrastruttura energetica che si avvicina al collasso, molti residenti di Kyiv si preparano al peggio. Un ingegnere coinvolto nei lavori di ripristino, che ha preferito rimanere anonimo, ha lamentato lo stato di distruzione, affermando: “Giudicando dal grado di distruzione, difficilmente saremo in grado di riparare ciò che è in fase di distruzione.”

Con l’inverno alle porte, i residenti si stanno preparando attivamente per potenziali carenze di energia, procurandosi bombole di carburante, lampade ricaricabili e persino coperte elettriche a batteria. Alcuni stanno addirittura installando stufe a legna nei loro appartamenti, violando le normative di sicurezza antincendio nella ricerca di calore. Una madre, Olena Korotych, ha espresso la sua determinazione, affermando: “Putin non ci sorprenderà come tre anni fa.”

