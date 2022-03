Aumento dei prezzi sui carburanti, Cingolani: “Colossale truffa, qualcuno ci guadagna”

Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani punta il dito contro l'aumento dei prezzi dei carburanti: "Inaccettabile, qualcuno ci guadagn

Ospite a Skytg34, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha commentato gli aumenti dei prezzi dei carburanti dovuti alla guerra in Ucraina, definendoli “inammisibili”.

Aumento prezzi carburanti, Cingolani non ci sta: “Qualcuno ci sta guadagnando”

La guerra in Ucraina ha causato un aumento vertiginoso dei prezzi dei carburanti: benzina e diesel nell’ultima settimana hanno superato i 2,3 euro al litro, suscitando tanta rabbia nei cittadini e nel ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Ospite a Skytg24, il ministro ha fermamente criticato questo aumento: “Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. La crescita non è correlata alla realtà dei fatti è una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi. Una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini“.

“Negli ultimi giorni abbiamo dato in media circa 1 mld di euro al giorno per l’acquisto di gas, tutta l’Europa alla Russia, forse più di quanto costi la guerra a Putin.

Ed è la dimostrazione evidente che i mercati seguono concezioni proprie“, continua a spiegare Cingolani.

Cingolani: “Paghiamo errori storici”

Per il ministro, l’Italia e l’Europa starebbe pagando errori storici dovuti alla dipendenza massiccia di gas nei confronti della Russia. Per quanto riguarda il nucleare, ecco come si pone Cingolani:

“Quanto al nucleare, c’è stato un referendum e ora non avrebbe senso costruire centrali nucleari in Italia. Quello che dobbiamo fare è prendere l’occasione delle nuove tecnologie investendo ora in ricerca e sviluppo in modo almeno da preparare il futuro“.