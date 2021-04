Aumento del prezzo della benzina nel 2021, 6 euro in più per un pieno da gennaio

Il rialzo dei prezzi del carburante continua e non accenna a rallentare. Da gennaio un pieno da 50 litri è aumentato di 6 euro.

L’aumento dei prezzi dei carburanti continua a salire e non accenna a rallentare. Una tendenza che può essere spiegata con una combinazione di diversi fattori, come l’inizio di una ripresa dei consumi globali e il trend rialzista delle quotazioni del petrolio.

Aumento prezzo della benzina nel 2021

Una volta terminate le scorte della fase acuta dell’epidemia, il Brent europeo tra marzo e aprile è passato da 65 dollari al barile a 68, con picchi da 70 dollari. Un rialzo molto significativo, rispetto ai 51 dollari a barile di inizio 2021. Secondo i dati del ministero dello Sviluppo Economico, la benzina in modalità self service si attesta a 1,574 euro al litro e il diesel a 1,436 euro al litro.

“Dopo la pausa pasquale, purtroppo riprende la risalita dei carburanti. Il rialzo settimanale è quasi impercettibile, ma quello che preoccupa è che si interrompe il trend in discesa che durava dal 29 marzo, proprio nel momento in cui stanno per ricominciare gli spostamenti degli italiani. Anche perché, dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, ossia in 3 mesi e mezzo, un pieno da 50 litri è aumentato di 6 euro e 65 cent per la benzina e di 5 euro e 83 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 9,2% e dell’8,8%.

Su base annua è pari a una stangata ad autovettura pari a 160 euro all’anno per la benzina e 140 euro per il gasolio” ha spiegato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Secondo l’elaborazione dei dati di Quotidiano energia, del 20 aprile, comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, è emerso che il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service resta a 1,578 euro al litro. I diversi marchi hanno un prezzo compreso tra 1,574 e 1,586 euro al litro. Il prezzo medio del diesel in modalità self service è 1,439 euro al litro. I vari marchi hanno un prezzo compreso tra 1,433 e 1,459 euro al litro. Per quanto riguarda il servito, per la benzina il prezzo medio è 1,721 euro al litro, con i vari marchi che hanno un prezzo medio tra 1,669 e 1,779 euro al litro. La media del diesel, per il servito, è 1,588 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi compresi tra 1,527 e 1,657 euro al litro. Il Gpl va da 0,653 a 0,670.