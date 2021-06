Secondo le stime del presidente di Nomisma Energia, dal 1 luglio dovremmo assistere a un aumento del 12% del prezzo del gas e del 21% per l'elettricità.

A partire dal prossimo 1 luglio – vale a dire a seguito del consueto aggiornamento trimestrale di Arera – è previsto un aumento dei prezzi di gas ed elettricità, con i cittadini italiani che si ritroveranno in bolletta dei rincari rispettivamente del 12% e del 21%.

A stimare queste cifre è stato il presidente di Nomisma Energia Davide Tarabelli, il quale ha inoltre precisato che questi aumenti provocheranno un rincaro complessivo annuale per le famiglie di circa 66 euro.

Aumento prezzi dell’energia, a partire da luglio il gas salirà del 12% e la l’elettricità del 21%

Tenendo presente il comsumo medio di una famiglia tipo, vale a dire di 2.700 chilowattora annui con una potenza impegnata di 3 chilowatt, l’aumento dei prezzi previsto per il mese di luglio si tradurrà secondo Tarabelli in: “Una tariffa media che si porta a 23,3 centesimi per chilowattora, con una maggiore spesa su base annua di 66 euro.

Per il gas il rincaro è più forte, con un balzo del 21,3% a 89 centesimi per metro cubo per la famiglia tipo (consumi di 1.400 metri cubi anno) con una maggiore spesa di oltre 218 euro su base annua. Complessivamentela maggiore spesa sarà pertanto di 284,5 euro per famiglia tipo su base annua e ciò annulla ampiamente i cali accumulati nel 2020 durante la pandemia”.

Tarabelli ha poi proseguito ricordando che: “La decisione finale è attesa nei prossimi giorni dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in base alle dinamiche dei prezzi sui mercati internazionali, dove è in atto, in effetti, una piccola crisi causata dalla concomitanza di scarsità di offerta, di ripresa dei consumi e di politiche ambientali restrittive”.