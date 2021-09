Auricchio: CamCom italiane all’estero difendono Made in Italy

Roma, (askanews) – Uno dei ruoli delle Camere di commercio italiane all’estero è quello di tutelare il Made in Italy e promuovere il True Italian Taste, progetto finanziato dal ministero degli Esteri per incrementare la conoscenza e il consumo consapevole dei prodotti 100% made in Italy, che vede coinvolte 36 Camere di commercio italiane all’estero in 23 paesi.

E anche per portare avanti questo piano le Camere di commercio non si sono fermate neanche durante la pandemia organizando in rete webinar, masterclass, incontri B2B e addirittura show cooking e degustazioni virtuali di cibi e vini italiani, ha spiegato il presidente di Assocamerestero Gian Domenico Auricchio: “Una specie di degustazione interattiva però con prodotti veri in mano a chi li voleva degustare e credo che questo sottolinei la grande capacità delle Camere di inventarsi una nuova maniera di fare il proprio mestiere”.

E in questi mesi sono state impiegate anche le tecniche di Sound design, che abbinano la preparazione e l’assaggio dei prodotti all’utilizzo di file audio/video per far immergere a 360 gradi i partecipanti nell esperienza di gusto del Made in Italy.

Un lavoro che va di pari passo con e-commerce, per incrementare l’export, e la tutela e la difesa del Made in Italy: “I prodotti italiani sono tanti, il più contraffattto è l’alimentare: si stima che nel mondo ci sia un giro d’affari di prodotto italiano contraffatto che supera i 100 miliardi di euro.

Credo che il grande ruolo che stanno facendo le Camere di commercio italiane all’estero, ed è per questo che governo le ha finanziate sul progetto di sostieni il vero prodotto italiano, è quello di fare cultura del vero prodotto italiano. Non è più possibile frenare la contraffazione ma è possibile in molti Paesi spiegare che ci sono prodotti contraffatti, ma c’è il prodotto italiano vero, che in tante parti del mondo desiderano assaggiare o indossare, se si tratta di un abito, è un prodotto completamente diverso”.