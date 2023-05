Aurigemma incontra l'Anci, al via tavolo permanente a sostegno dei Comuni

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha ricevuto oggi una delegazione dell'Associazione nazionale Comuni italiani guidata da Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo e presidente di Anci Lazio (). Oggetto dell’incontro le difficoltà di spesa dei fondi e di reperimento delle necessarie figure tecniche da parte delle amministrazioni comunali. “Il consiglio regionale del Lazio dà il via a quello che è uno degli obiettivi principali annunciato fin dall’insediamento: la Regione Lazio come Casa dei Comuni – ha sottolineato Antonello Aurigemma – Questo il lavoro messo in campo oggi con il primo incontro, di quello che sarà un tavolo permanente, con il direttivo di Anci Lazio. Un confronto proficuo e costruttivo che getta le basi per le prime azioni da mettere in campo. C’è urgenza e necessità di ascoltare la voce e i problemi dei territori per dare adeguato supporto sia nel reperimento delle risorse sia nella formazione e messa a disposizione di tecnici che possano coadiuvare le amministrazioni dei piccoli e piccolissimi comuni che troppo spesso rimangono fuori dalle misure di finanziamento”.

Durante la riunione, Aurigemma ha infatti ricordato che i 378 Comuni del Lazio sono ancora alle prese con le conseguenze negative della crisi pandemica e di quella energetica, che hanno causato problemi di bilancio e di reperimento delle risorse. Che ci sono circa tre miliardi di euro che verranno messi a disposizione del Lazio con i fondi del Pnrr e occorre sostenere le amministrazioni comunali che hanno difficoltà nel reperimento dei tecnici, sia per la parte progettuale sia per la rendicontazione. L’idea del tavolo permanente va proprio incontro a questa richiesta del direttivo di Anci Lazio.