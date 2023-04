Aurora Colombo contro Soraia per la rottura con Luca: "Voleva passare per santa"

Soraia Ceruti e Luca Salatino si sono lasciati. L’annuncio della rottura è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato i fan senza parole. L’unica a non essere stupita è stata l’ex corteggiatrice Aurora Colombo, che si è scagliata contro l’ex collega.

Il primo a parlare della rottura è stato Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e Donne, con una semplice Instagram Stories, ha annunciato che la storia d’amore con Soraia Ceruti è giunta al capolinea. Il ragazzo ha chiesto ai fan di rispettare questo momento e non ha aggiunto altri dettagli. Poco dopo, anche Soraia ha rotto il silenzio. A colpire i fan, però, è stato l’attacco che Aurora Colombo ha riservato all’ex corteggiatrice.

Via Instagram, Aurora ha tuonato:

“Come dico sempre il tempo rivela le persone per quelle che sono. Volete passare per sante sminuendo e attaccando chi in realtà temete e invidiate. Forse per poco ci riuscite anche, ma poi il tempo non vi lascia scampo. Ci pensa lui a descrivere e giudicare “.

La Colombo, è bene sottolinearlo, era una delle corteggiatrici di Luca.

Soraia ha così confermato la rottura con Luca:

“Come sapete io e Luca ci siamo lasciati, è stata una decisione sofferta. Sono una ragazza come voi, vivo le stesse identiche cose che vivete voi quando una situazione finisce. Per me è difficile fare questa cosa, ma è giusto che vi dia delle spiegazioni. Non sono impulsiva, pondero le mie scelte e rifletto sempre su cosa faccio nella vita senza reagire con impulsività. Se non ho parlato fino ad oggi è perché avevo bisogno di tempo, di metabolizzare, di essere sicura, di trovare pace in me stessa. Fa sempre male la fine di una relazione. (…) Tutte le cavolate che sono uscite, che io sto con un imprenditore, sono tutte bugie. Non sto con nessuno, sono sola e mi dispiace che la gente in un momento così delicato si inventi cose simili. Luca sa che non l’ho tradito, a me questo basta”.