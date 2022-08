Aurora è incinta: come hanno reagito Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti? I futuri nonni sono al settimo cielo.

Aurora Ramazzotti è incinta e il prossimo gennaio i suoi genitori Michelle Hunziker ed Eros diventeranno nonni per la prima volta. Come hanno reagito la conduttrice svizzera e il cantante alla lieta novella? Ovviamente, hanno fatto i salti di gioia.

Aurora è incinta: come hanno reagito Michelle ed Eros?

Il settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 31 agosto, annuncia una bellissima notizia: Aurora Ramazzotti è incinta. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros diventerà mamma a gennaio, dando alla luce il primo frutto dell’amore che da cinque anni la lega a Goffredo Cerza. Come hanno reagito i futuri nonni? Sia per la conduttrice svizzera che per il cantante si tratta del primo nipotino e, stando a quanto si legge sulla rivista di Alfonso Signorini, sono al settimo cielo.

Michelle ed Eros non vedono l’ora di diventare nonni

Michelle ed Eros, com’era ipotizzabile, hanno reagito con grande “emozione” alla notizia che la loro famiglia si allarga ancora una volta. D’altronde, Aurora e Goffredo sono una coppia solida e si amano tantissimo. Come se non bastasse, Cerza è un bravo ragazzo con la testa sopra le spalle, per cui non potevano desiderare di meglio per la pargola e il nascituro.

La famiglia Ramazzotti-Hunziker si allarga

Oltre ad Aurora, Michelle ed Eros hanno avuto altri figli con i rispettivi ex compagni.

Sia la Hunziker che Ramazzotti hanno messo al mondo due pargoli a testa. Questo significa che la loro primogenita ha ben 4 fratelli. Ergo: il bimbo o la bimba che nascerà a gennaio avrà quattro zii giovanissimi, di qualche anno più grandi. Una vera e propria famiglia allargata, che va d’amore e d’accordo.