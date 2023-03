Aurora Ramazzotti accusata di "esibizionismo" dagli haters: la replica

Aurora Ramazzotti accusata di "esibizionismo" dagli haters: la figlia di Eros non incassa in silenzio.

Aurora Ramazzotti, in attesa di diventare mamma per la prima volta, si è ritrovata a rimettere al proprio posto gli haters. I leoni da tastiera l’hanno accusata di “esibizionismo“.

Aurora Ramazzotti accusata di “esibizionismo” dagli haters

Tra meno di un mese, Aurora Ramazzotti diventerà mamma del primo figlio. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros si sta godendo le ultime settimane con il pancione ed è proprio uno degli ultimi scatti al suo grembo che ha scatenato gli haters. Qualcuno l’ha accusata di “esibizionismo” e lei non ha incassato in silenzio.

La replica di Aurora agli haters

“Non vedo l’ora che nasca per porre fine a questo strazio di esibizionismo continuo di pance neanche fosse la prima donna al mondo incinta“, ha scritto un leone da tastiera a didascalia di una foto che ritrae Aurora con il pancione. La Ramazzotti, senza giri di parole, ha replicato:

“Prima vi davo fastidio io da sola, poi la mia gravidanza, quando nascerà vi darà fastidio qualcos’altro. Forse il problema, alla fine, siete voi”.

Non solo haters: Aurora difesa dai fan

Fortunatamente, Aurora non ha solo haters, ma anche tanti fan. Uno di questi, in merito alle accuse di “esibizionismo“, ha scritto: “Io invece, sono contenta di vedere la tua pancia, anzi quando non la vedo sono triste“. La Ramazzotti ha replicato: