Aurora Ramazzotti allude a Leonardo Maini Barbieri: “Uno così non sta bene con sé stesso”

La bagarre tra Aurora Ramazzotti e Leonardo Maini Barbieri continua: le ultime dichiarazioni della figlia d'arte

Aurora Ramazzotti è apparsa come ospite d’onore nel corso di una diretta Instagram di Giacomo Attanà. La giovane showgirl e figlia d’arte ha così messo un punto sulla questione relativa a Leonardo Maini Barbieri, esplosa alcune settimane fa e concernente la presunta falsa ricchezza del giovane influencer.

Pago internet per vedere Giacomo Attanà smascherare Leonardo Maini Barbieri con Aurora Ramazzotti che non si fa problemi a schierarsi e Gaia Zorzi che aveva previsto questo circo mesi fa. — maxspinu (@maxspinu) April 10, 2021

Pur non nominandolo mai direttamente, Aurora ha dunque precisato: “Un conto è se uno si inventa un personaggio ed è lampante. Ma se tu questa cosa la spacci per vera e ti fai conoscere e apprezzare per questa cosa…

Analizziamo il fatto che questa persona magari non sta bene con sé stessa ed è il caso di aiutarla… Ma non abbiamo contatti con questa persona e non vuole accettare la realtà”.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha infine aggiunto: “Mi piacerebbe anche dire che quando ti accusano di bullismo secondo me è un termine sbagliato. […] Se uno è un personaggio in vista, purtroppo deve prendersi le conseguenze di quello che fa, quello che dice e quello che pubblica. Se domani metto una storia che dà fastidio a qualcuno, io vengo distrutta. Non dico che sia giusto, ma è una conseguenza”. Questione chiusa?