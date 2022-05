Aurora Ramazzotti apre un ristorante? I dubbi dei fan sui social

Aurora Ramazzotti intende aprire un ristorante tutto suo? Una sua foto sui social ha sollevato i dubbi dei fan.

Aurora Ramazzotti ha intenzione di aprire un ristorante tutto suo? I fan della giovane conduttrice si sono mostrati dubbiosi in merito alla vicenda su cui la stessa Aurora ha in seguito fatto chiarezza.

Aurora Ramazzotti: il ristorante

Aurora Ramazzotti proprietaria di un ristorante? Il dubbio ha scatenato i fan dei social dopo che la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si è mostrata nelle sue stories con abiti da chef.

A seguire Aurora ha svelato il mistero: la giovane conduttrice sarà una delle concorrenti di Alessandro Celebrity Chef, il nuovo show di Alessandro Borghese.

Dunque al momento Aurora non ha deciso di aprire un ristorante ma, semplicemente, di cimentarsi in un territorio a lei sconosciuto. In tanti tra i fan sui social non vedono l’ora di sapere come affronterà questa ennesima prova in tv la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, e molti ovviamente fanno il tifo per lei.

Aurora Ramazzotti: la vita privata della conduttrice

Aurora Ramazzotti è la figlia delle due celebre star, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, e da anni ha deciso di seguire le orme di sua madre nel mondo dello spettacolo.

Aurora è fidanzata con Goffredo Cerza e abita con lui a Milano. I due sembrano essere più felici e affiatati che mai e in tanti tra i loro fan si chiedono se la loro storia sia destinata a portarli all’altare.

Al momento sulla questione tutto tace e Aurora Ramazzotti preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua storia d’amore con il fidanzato Goffredo.