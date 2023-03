Aurora Ramazzotti cerca la musica per il parto: il commento gelido sui social

Aurora Ramazzotti tra poche settimane darà alla luce il suo primo figlio e in queste ore ha svelato via social che starebbe scegliendo la musica da mettere durante il parto. La figlia di Michelle Hunziker ha replicato al commento gelido di un utente sui social.

Aurora Ramazzotti e la musica per il parto

Con la sua solita ironia Aurora Ramazzotti ha confessato ai fan che starebbe scegliendo la musica da mettere durante il parto e ha ironizzato affermando: “Mi è stato detto di creare una playlist musicale da riprodurre durante il parto e non ho la più pallida idea di cosa metterci dentro. Cosa si ascolta mentre si spara fuori un umano?”.

Sui social in tanti le hanno risposto con ironia suggerendo i titoli: “La donna cannone”,”Ci vuole un fisico bestiale”,”Tu sei la mia vita”, ecc.

Un utente ha poi commentato: “Ma chi pensa alla musica durante il parto?”. La replica di Aurora al commento non si è fatta attendere e lei stessa ha scritto sui social: “Non lo so signora era un’attività divertente da fare insieme, pensare a tutte le canzoni sbagliate da mettere durante il parto, ma se lei ha il senso dell’umorismo di un asse di legno non può partecipare”.

Manca sempre meno alla nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ma finora i due hanno preferito non svelare quale sarà il nome del piccolo.