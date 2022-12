Aurora Ramazzotti con il pancione in palestra: "Modalità mamma attivata"

Aurora Ramazzotti con il pancione in palestra: ad allenarla c'è un coach speciale.

Dopo i pranzi e le cene di Natale, Aurora Ramazzotti ha avvertito la necessità di tornare ad allenarsi in palestra.

Nonostante il pancione sempre più grande, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros non ha perso la grinta che la contraddistingue da sempre.

Aurora Ramazzotti con il pancione in palestra

Tra qualche mese, Aurora Ramazzotti diventerà mamma del suo primo figlio. Il pancione è sempre più grande e i pranzi e le cene natalizie l’hanno messa a dura prova. Nonostante tutto, ha ammesso: “Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’.

E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma“. Dopo le grandi abbuffate, Aurora ha deciso di tornare ad allenarsi in palestra.

Aurora Ramazzotti ha un coach speciale

Tuta, scarpe da ginnastica e occhiali da sole per nascondere le occhiaie: così la Ramazzotti si è presentata in palestra. “Pronta ad allenarmi in modalità mamma“, ha scritto Aurora a didascalia di una foto che ha condiviso su Instagram.

Ovviamente, non farà nessuno sforzo disumano. A controllare che gli esercizi siano soft c’è un coach speciale, ovvero il compagno Goffredo Cerza.

Quando è previsto il parto di Aurora?

Per il momento, Aurora non ha parlato pubblicamente del parto. Secondo i beninformati, la giovane Ramazzotti partorirà nella stessa clinica svizzera dove Michelle l’ha messa al mondo. Indicativamente, il lieto evento dovrebbe avvenire nel mese di marzo 2023.