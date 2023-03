Aurora Ramazzotti sta per diventare madre del suo primo figlio, ma si è detta seriamente preoccupata dal Governo Meloni. La figlia di Eros e Michelle Hunziker si è lasciata andare ad uno sfogo social.

Sta facendo molto discutere lo stop alla registrazione dei figli nati da coppie omogenitoriali a Milano, richiesto dal prefetto Renato Saccone al sindaco Beppe Sala. Aurora Ramazzotti, che sta per diventare mamma del primo figlio, vive proprio nella città ai piedi della Madonnina e si è detta assai preoccupata dalle scelte che potrebbe fare il Governo Meloni in merito alle famiglie arcobaleno.

Via Instagram, Aurora ha tuonato:

“Il primo provvedimento del governo Meloni per i diritti civili. Bella mer*a, complimenti. Mi viene da piangere a pensare a tutte quelle coppie meravigliose che si fanno un cul* così per riuscire a provare la gioia di essere genitori bloccate in un governo ossessionato con loro per ragioni che non reggevano nell’800, figuriamoci oggi”.