Aurora Ramazzotti: “Da quando ho scoperto di essere incinta ho gli incubi”

Aurora Ramazzotti: gli incubi in gravidanza

Aurora Ramazzotti ha cofnessato ai fan dei social alcuni retroscena sulla sua gravidanza e ha svelato che, da quando ha scoperto di essere incinta, ogni notta avrebbe gli incubi.

La figlia di Michelle Hunziker ha precisato che starebbe vivendo questo momento con grande tranquillità e che forse le sue paure la tormenterebbero durante la notte proprio perché, di giorno, non ci penserebbe:

“Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre o quattro volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il squel di quello appena finito”, ha scritto Aurora Ramazzotti, che ha ricevuto subito i messaggi di calore e incoraggiamento da parte dei fan, entusiasti per l’arrivo del suo primo figlio.

La nascita del bebè

Il primo figlio di Aurora e Goffredo Cerza è atteso per gennaio 2023 e in tanti tra i fan della coppia non vedono l’ora di sapere quale sarà il nome scelto per il piccolo in arrivo. Al momento i due non hanno svelato dettagli sulla vicenda e continuano a mantenere il massimo riserbo sulla questione. Lo scoop sulla gravidanza di Aurora era stato da Chi quasi un mese prima che la ragazza potesse finalmente confermarlo (dopo aver superato il primo trimestre).