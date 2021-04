Aurora Ramazzotti dopo il cat calling: “Ferita dai commenti delle donne”

Aurora Ramazzotti si è sfogata per alcuni commenti ricevuti da parte delle donne dopo la sua critica verso il cat calling.

Aurora Ramazzotti: lo sfogo

Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti aveva cercato di sensibilizzare la sua community social sul tema del cat calling, ovvero gli insulti e i “complimenti” indesiderati ricevuti da parte di sconosciuti mentre lei (come altre donne) si trovava per strada.

La vicenda ha sollevato un vero e proprio dibattito sui social, e Aurora ha ammesso di essere rimasta ferita per i commenti di alcune donne che, forse, hanno completamente frainteso ciò che lei voleva far capire: “Mi ha ferita che in tanti abbiano legato questo mio sfogo alla foto nella quale facevo vedere la mia pelle imperfetta, quella che ho diffuso qualche tempo fa. Il discorso è stato più o meno questo: prima si lamenta della pelle brutta e poi si lamenta se le fanno un complimento”, ha dichiarato in merito a una sua foto in cui mostrava l’acne via social.

Aurora ha anche sottolineato che per le donne è frustrante o addirittura spaventoso ricevere commenti e complimenti dagli sconosciuti (magari mentre si trovano da sole per strada) e che questo fenomeno fin troppo diffuso è a dir poco agghiacciante.